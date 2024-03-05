CHP'de büyük rahatsızlık... Özel'in 'bedelli askerlik' çıkışı elinde patladı!

Özgür Özel'in, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" diyerek bedellilere "asker kaçağı ve hain" imasında bulunması en çok CHP'de rahatsızlığa yol açtı.

Memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde konuşan Özgür Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" açıklaması yaptı. Büyük tepkilere neden olan bu sözlerin ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2000 yılında bedelli askerlikten yararlandığı ortaya çıktı.

HESAPSIZCA HAREKET ETTİ!

Özel'in bir dönem avukatlığın da yapan Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı öğrenildi. CHP'de Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de bedelli askerlik yapanlardan. Killik, bedelli askerliğini Foça Jandarma Komando Okulu'nda tamamladı. Meydanlarda bedelli askerlik yapanları 'vatanı sevmemekle' itham eden Özel'in, 2018 yılında bedelli askerlik uygulamasına destek verdiği de biliniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP kaynakları, Özel'in siyasetten hesapsızca hareket ettiğini belirterek, "Devlet böyle bir uygulama başlattıysa isteyen ve imkanı elveren herkes yararlanır. Siz, kalkıp da bedelli yapanlar bize oy vermesin derseniz, bedelini de ödersiniz" dedi.

KURUM SİLOPİ'DE YAPMIŞ

Cumhur İttifakı'nın Adayı Murat Kurum'un ise uzun dönem askerlik yaptığı ortaya çıktı. Kurum, vatani görevini 2000-2001'de Tuzla Piyade Birliği ile İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaptı ve gönüllü olarak Silopi'ye gitti.