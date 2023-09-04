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04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 10:00:00

CHP'de bu sefer DHKP-C skandalı patlak verdi

Kaynak: Yeni Şafak

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İstanbul Fatih'teki kongrede hem değişimciler hem Genel Merkez'in adayı olan Yavuz Nazlıgül'ün 2000 yılında DHKP-C'den yargılandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Skandal ortaya çıkınca Nazlıgül'ün ismini apar topar listeden çıkardılar.

Değişim tartışmalarının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38'inci olağan kurultay için takvim işlemeye devam ediyor. 10 Eylül'de tamamlanması beklenen ilçe kongrelerinden biri olan Fatih'te kongrede skandal karar alındı. CHP'de kurultay takvimi işlerken İstanbul Fatih'teki kongrede DHKP-C krizi çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kongrede hem değişimciler hem Genel Merkez'in adayı olan Yavuz Nazlıgül'ün 2000 yılında DHKP-C'den yargılandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Skandal patlayınca Nazlıgül'ün ismi apar topar listeden çıkarıldı.

İPTAL EDİLDİĞİ AÇIKLANDI AMA...

CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin, partinin X (Twitter) hesabından, "Partimizi kamuoyunda tartıştırmama adına kongremizi ileri bir tarihe erteliyoruz" açıklaması yaptı. Salonda taraflar arasında kavga çıktı ve partinin eski ilçe başkanı Soner Özimer yeniden başkan oldu. Yetişgin ise adı il delegesi olarak yazılmayınca salonu terk etti. İlçe başkanının WhatsApp mesajıyla kongreyi ertelemek istediğini söyleyen Özimer, "100 yaşına gelen partimizde kürsüye çıkan ilçe başkanı kongreyi WhatsApp mesajı ile ertelemek istedi ve kongreyi terk etti. Divan görevini yaptı, YSK oylamaya geçti ilçe başkanı seçildim" dedi.

CEZAEVİNDE ÖLÜM ORUCUNA KATILDI

CHP'nin Fatih ilçe başkanı yapmak istediği Nazlıgül, 1999 yılında Başbakanlık ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırıda yer almakla suçlandı. "Yasadışı örgüt üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde atmak" suçlarından yargılandı. Cezaevindeyken de ölüm orucuna katıldı.

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişgin Soner Özimer
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