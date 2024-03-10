CHP'de Afyon'dan sonra İzmir-İstanbul kavgası

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Tugay, konuşmasında İstanbul'a giderek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert sözlerle yüklendi. Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil CHP adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.

DOST GÜLÜ BİZİ YARALIYOR

Tugay, Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, "İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var" dedi.

İMAMOĞLU: SOYER BENİMLE İSTANBUL'DA ÇALIŞACAK

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine sürpriz yaparak destek vermek için İstanbul'a geldiğini söyledi. İmamoğlu, "Değerli dostum, İzmir'de çok başarılı işlere imza atmış ve bugün de bana destek olmaya gelmiş. Onu da alkışlarınızla yanıma almak istiyorum. Tunç Başkanımız benimle İstanbul'da biraz çalışacak. Tabii İzmir'de işleri var, oraya dönecek" dedi.