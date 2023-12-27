CHP'de aday krizi! Genel merkeze yürüyüş başlattılar
CHP Genel Merkezinin Çanakkale'de Belediye Başkan adayı olarak eski CHP milletvekili Muharrem Erkek'in adını açıklanması krize yol açtı. CHP Belediye Başkan Aday Adayı İrfan Mutluay, Genel Merkezi ön seçim sözünü tutmamak ve üyelerin iradesini yok saymakla eleştirerek "parti içi demokrasinin tüm kurallarıyla eksiksiz bir şekilde uygulanması ve üye iradesinin yok sayılmaması" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.
CHP Çanakkale Belediye Başkan aday adayı İrfan Mutluay, belediye başkanlığı için ön seçim yaplımadan Muarrem Erkek'in açıklanmasına tepki gösterdi, Ankara'ya yürüyeceğini açıkladı.
Çanakkale Belediye Başkan Aday Adayı M. İrfan Mutluay , Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililerle Ankara'ya Genel Merkeze yürüyüş düzenliyor.
38. Olağan Kurultayda Özgür Özel'in ön seçim yapacağız sözüne güvenerek yola çıkan Mutluay ve diğer aday adayları geçtiğimiz hafta hiçbir ön seçim ve temayül yapılmadan geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Çanakkale Belediye Başkan Adayı gösterilmesine ve verilen sözlerin çiğnenerek, örgütün yok sayılmasına tepki göstererek yürüyüş başlattıklarını ifade etti.
Bugün Anıtkabir ziyareti sonrası Genel Merkez önünde Basın açıklaması yapacak olan Mutluay'a çok sayıda partilinin de destek vermesi bekleniyor.
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