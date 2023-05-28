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28 Mayıs 2023 Pazar 19:06:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:06:00

CHP yanlısı İsmail Saymaz isyan etti: Her seçimde aynı tantana

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Sözcü TV'de, ikinci tur seçim değerlendirmesi yapan CHP yanlısı İsmail Saymaz, 'CHP'lilerden niye sonuç gelmiyor' diye isyan etti.

CHP'nin haber ajansı olan ANKA'yla yetinemeyen Saymaz AK Parti'nin sistemini kıskandı. İsmail Saymaz, AK Parti iyi kötü kendi sistemini kurmuş. Ama CHP'nin verisi nerede? Her seçimde aynı tantana. CHP'nin verileri neden elimize ulaşmıyor?' dedi.

Saymaz'a katılan Nevzat Çiçek, 'Eleştirilecek bir şey. Anadolu Ajansı veriyi geç veriyor. Peki ANKA ne veriyor bize? Biz AK Partiden bu seçim sonucunu alıyoruz. Herkes kendini düzeltmek zorunda. Siyasi parti sistemlerinde AA'yı alıyoruz, ANKA'yı alıyoruz, AK Parti'yi alıyoruz. Ama CHP yok. CHP neden paylaşmıyor? Bizim o zaman AA'yı eleştirmememiz lazım' ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp ismail saymaz seçim nevzat çiçek
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