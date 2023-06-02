VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru gelindi... Vali, açılış için tarih verildi
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! Binlerce sentetik ecza ele geçirildi
CHP yandaşı Yanardağ, Öztrak'a yüklendi..."Bu yenilgiyi kabul etmektir"
Hindistan'da tren faciası: 50 kişi hayatını kaybetti
Eskişehir sele teslim... Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Seçim manipülatörü Altaylı'dan dikkat çeken çıkış... "CHP kapatılsın, müze olsun"
02 Haziran 2023 Cuma 21:44:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 21:44:00

CHP yandaşı Yanardağ, Öztrak'a yüklendi..."Bu yenilgiyi kabul etmektir"

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini öne süren Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldı. Öztrak'ın "Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız" sözlerine tepki gösteren Yanardağ, "Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir." dedi.

14 Mayıs ve 28. Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranı ile 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki hezimet sonrası muhalefet ve seçmenleri tarafından 'istifa' çağrılarının hedefi oldu.

Hedef tahtasına konulan ve eleştirilerin odağı olan Kılıçdaroğlu, kendisi haricindeki tüm parti yönetiminin istifasını aldı. CHP yandaşları ise 'tek adamı' savunmak için ne yapacağını şaşırdı.

"SEÇİMİ KAYBETMEDİ"

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini öne sürdü. 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur seçimlerinde yüzde 52'nin üzerinde oy alan ve yeniden seçilen Başkan Erdoğan'ın oyunun en fazla yüzde 42 olduğunu iddia etti.

YANARDAĞ, ÖZTRAK'I HEDEF ALDI

Yanardağ sözlerinin devamında ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldı. Yanardağ, Öztrak'ın "Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, "Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir." dedi.
Etiketler : merdan yanardağ kemal kılıçdaroğlu faik öztrak recep tayyip erdoğan
Küslük bitti

Küslük bitti
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Şefler buluştu

Şefler buluştu
Patili dostuyla söyledi

Patili dostuyla söyledi
Barıştılar

Barıştılar
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Aktris'te özel gösterim

Aktris'te özel gösterim
Festival buluşması

Festival buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX