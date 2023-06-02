CHP yandaşı Yanardağ, Öztrak'a yüklendi..."Bu yenilgiyi kabul etmektir"

14 Mayıs ve 28. Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'lik oy oranı ile 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki hezimet sonrası muhalefet ve seçmenleri tarafından 'istifa' çağrılarının hedefi oldu.

Hedef tahtasına konulan ve eleştirilerin odağı olan Kılıçdaroğlu, kendisi haricindeki tüm parti yönetiminin istifasını aldı. CHP yandaşları ise 'tek adamı' savunmak için ne yapacağını şaşırdı.

"SEÇİMİ KAYBETMEDİ"



CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini öne sürdü. 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur seçimlerinde yüzde 52'nin üzerinde oy alan ve yeniden seçilen Başkan Erdoğan'ın oyunun en fazla yüzde 42 olduğunu iddia etti.

YANARDAĞ, ÖZTRAK'I HEDEF ALDI

Yanardağ sözlerinin devamında ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı hedef aldı. Yanardağ, Öztrak'ın "Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız" sözlerine tepki gösterdi.

CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, "Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir." dedi.