CHP yandaşı Saymaz'dan "Büyükşehirler kaybedilecek" iddiası... Sunucu neye uğradığını şaşırdı

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP ile kurulan ittifaktan sert sözlerle ayrılacağını iddia etti.

Saymaz, 7'li koalisyondaki krize değinerek yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmakta zorlanacağını söyledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde 7'li koalisyonun hezimete uğraması ittifakı karıştırdı.

Gelen son kulis bilgilerini paylaşan CHP'li Saymaz, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hezimetinin ardından sert sözlerle masayı dağıtacağını iddia etti.

Saymaz, "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek. O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL, ANKARA, ADANA VE MERSİN KAYBEDİLECEK"

CHP'nin kanalı Sözcü TV'de konuşan Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP'nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, "Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi.

SUNUCU ŞAŞTI KALDI

Bu sözler karşısında sunucunun şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim." diye konuştu.