CHP yandaşı Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na "satılık kalem" tepkisi... "Cesaretin varsa açıkla"

CHP yandaşı Fatih Portakal, kendisini eleştiren gazetecileri "satılık kalem" olmakla suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Portakal, "Açıklayamazsanız yazıklar olsun size" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Başkan Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu ise, kendisini istifaya çağıran ve seçimlerde aldığı yenilgi nedeniyle tepki gösteren gazetecileri hedef aldı.

CHP'nin kanalı Sözcü TV'de konuşan yandaş gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini istifaya davet eden ve eleştiren gazetecileri "satılık kalemler" olarak itham etmesine tepki gösterdi.

"AÇIKLAYAMAZSAN YAZIKLAR OLSUN"

CHP yandaşı Portakal, şöyle konuştu:

"Eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler isim verirsiniz. Ben paramı alın terimle kazandım. Algı yaratıyorsunuz. Kimi kastediyorsanız cesaretiniz varsa söyleyeceksiniz. Ama o cesaret yok sizde. Eleştirmek en doğal hakkımız. Lütfen cesaretli bir liderseniz, kimmiş bu kalemini satanlar açıklarsanız. Açıklayamazsanız yazıklar olsun size. İsim vereceksiniz. Bizim sizi eleştirme hakkımız var çünkü kaybettiniz."