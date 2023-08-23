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23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45:00

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kendi mahallesinin muhtarlık seçimlerini bile kazanamaz

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CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve destekçilerine zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki muhtarlık seçimlerini bile kazanamayacağını söyleyen Saymaz, 'Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için.' dedi.

CHP'deki genel başkanlık kavgaları tüm hızıyla sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerini yerden yere vurdu.

"KILIÇDAROĞLU ANCAK CHP'DE KURULTAY KAZANABİLİR"

Sözcü TV'de konuşan Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun kendi mahallesindeki seçimi bile kazanamayacağını söyledi. Saymaz, "Ben Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra ancak CHP'de seçim kazanabileceğini düşünüyorum. Ancak CHP'de kurultay kazanabilir. O da kurultay koşullarını buna uygun düzenledikleri için. Başka gireceği hiçbir seçimi kazanmasını mümkün görmüyorum. Buna belki kendi mahallesinin muhtarlığı bile dahil. " ifadelerini kullandı.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlere de tepki gösteren Saymaz, şunları söyledi:

"Ben Kılıçdaroğlu'nun iktidarının sürmesi için fikir yürüten ve çaba gösteren CHP'lileri anlamakta çok zorlanıyorum. Bunlardan bazıları seçim öncesinde 'Kılıçdaroğlu aday olmasın' diyenlerdi. İsim isim biliyorum. Hiç mi etrafınızda konu komşu yok, hiç mi aile bireyiniz yok, sokağa da mı çıkmıyorsunuz? Sorun bir etrafınıza. Kılıçdaroğlu bir daha seçilirse kim bir daha sandığa gidecek, kim heyecan duyacak?"

Etiketler : CHP Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz
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