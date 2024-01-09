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Halk TV'de oylar bölünecek korkusu... Maçoğlu'nu yerden yere vurdular
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09 Ocak 2024 Salı 15:29:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 15:29:00

CHP yandaşı Halk TV'de oylar bölünecek korkusu... Maçoğlu'nu yerden yere vurdular

Kaynak: Aksam.com.tr

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'den belediye başkan adayı olduğunu açıklamasının ardından CHP yandaşı Halk TV'de adaylık tartışmaları yaşandı. Maçoğlu'nu CHP'nin oylarını bölmekle suçlayan yandaş gazeteciler, adaylıktan vazgeçirmek için baskı yaptı. Gazetecilerin Maçoğlu'na karşı canlı yayında yaptıkları 'zorbalığa' sosyal medyadan tepki yağdı.

TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy'den belediye başkanı adayı olması CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP yandaşı Halk TV'de canlı yayına katılan Maçoğlu, adeta sorguya çekilerek adaylıktan vazgeçmesi için baskıya uğradı.

"NİYE TUNCELİ'DE KALMIYORSUNUZ?"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şirin Payzın "Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" diyerek Maçoğlu'na tepki gösterdi.

"MUHALEFETİ ZOR DURUMA SOKUYORSUNUZ"

Seyhan Avşar ise "Neden iktidarı değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

"TUNCELİ'DE DE ADAY OLSA SEÇİLEMEZ"

Maçoğlu'nun Belediye Başkanı olduğu Tunceli'de borçların arttığını iddia eden Barış Terkoğlu ise, "Belediye binası çürük diye boşaldı yenisinin temeli bile atılamadı. Borçları bitireceğiz dediniz ama borçlar arttı." dedi.

Terkoğlu, Maçoğlu'nun Tunceli'de de yeniden seçilemeyeceğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Sizi eleştirenler diyor ki; Zaten Tunceli'den aday olsanız seçilemeyecekti o yüzden Kadıköy'e aday oldu."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Maçoğlu'na gazetecilik adı altında yapılan zorbalık ve baskıya sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Etiketler : chp halk tv tkp fatih maçoğlu şirin payzın
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