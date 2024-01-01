CHP yandaşı Fatih Altaylı, destek yürüyüşündeki alçak saldırıya destek çıktı!
Fatih Altaylı, 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i 'Sen Arap sevicisin' diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre arka çıktı.
İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu. 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için tek yürek oldu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü. Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.
YÜRÜYÜŞ SONRASI ALÇAK SALDIRI
Tüm bu yaşananların gölgesinde yürüyüşün ardından evine gitmek isteyen İsmail Aydemir isimli vatandaş provokatörlerin hedefi oldu.
Ege A., isimli kişi, üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attı.
Elinde Kelime-i Tevhid bayrağı İsmail Aydemir'in kanlar içerisinde kaldığı görülürken sonrasında yaşanılanlar kameralara yansıdı.
FATİH ALTAYLI PROVAKATÖRE ARKA ÇIKTI
Skandal olay büyük tepki toplarken CHP yandaşı Fatih Altaylı rezilliğe arka çıktı.
CHP yandaşı Fatih Altaylı sosyal medyadan "Eline sağlık" paylaşımında bulundu.
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