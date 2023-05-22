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22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:19:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:19:00

CHP ve İyi Parti'de ortak liste hezimeti!

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Bazı illerde fermuar sistemiyle seçime giren İyi Parti ve CHP seçimlerde istediği sonucu alamadı. İyi Parti adına CHP listelerinden aday gösterilen 17 kişiden sadece Ahmet Ersagun Yücel, Meclis'e girmeyi başardı.

Türkiye geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın resmi verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,4 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95'te kaldı. Milletvekili seçimlerinde ise 49,37 oy oranıyla Cumhur İttifakı üstünlüğü sağladı.

FERMUAR MODELİYLE GİRDİLER

Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İyi Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girdi. Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulandı.

17 İSİM ADAY GÖSTERİLDİ

İyi Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi. İyi Parti'de Sosyal Politikalar Başkanlığı yapan Berna Sukas İstanbul 2. Bölge'de 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge'de 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge'de 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge'de 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge'de 5. sıradan aday gösterildi.

BİR İSİM MECLİS'E GİRMEYİ BAŞARDI

Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri İstanbul 1. Bölge 6. sırada Ahmet Ersagun Yücel
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