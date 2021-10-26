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26 Ekim 2021 Salı 18:01:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 18:01:00

CHP ve HDP'den ortak karar! Tezkereye "hayır" diyecek

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Son Dakika Haberleri.. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğini açıkladı.

HP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresi ile ilgili konuştu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

HDP'nin baskısı sonrası CHP'nin nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmuştu. CHP'nin kararını Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

Özel, 'Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz' dedi.

Etiketler : CHP Özgür Özel Suriye
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