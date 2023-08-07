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07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 09:15:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Parti yönetimi değişecek

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partideki değişim tartışmalarına ilişkin konuştu. Öztrak, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Süleymanpaşa 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Partideki değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Faik Öztrak, devam eden kongrelerin CHP'nin yenilenme sürecinin parçası olduğunu kaydetti.

Seçimleri kazanamadıklarını hatırlatan CHP Sözcüsü Öztrak, "Birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Değişim, arkadaşlar tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık" diye konuştu.

Etiketler : chp faik öztrak yönetim
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