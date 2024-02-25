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25 Şubat 2024 Pazar 08:02:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 08:02:00

CHP, Saruhanlı'da adaysız kaldı... Özgür Özel memleketinde seçime girmeden kaybetti!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin yeniden aday gösterildi. İlçe seçim kuruluna geç sunulan liste YSK sistemine girilememesi nedeniyle reddedildi. Yapılan itirazlar sonuç vermedi ve CHP, Saruhan'lıda adaysız kaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkan Zeki Bilgin yeniden aday gösterildi. İlçe seçim kuruluna 8 dakika geç sunulan liste YSK sistemine girilememesi nedeniyle reddedildi. CHP karara 'elektrik kesintisi oldu' diye itiraz etti.

Seçim Kurulu kararı değişmedi. Bunun üzerine CHP, Saadet Partisi formülünü denedi. SP adayı Sezai Zeytinli istifa etirildi ve yerine Zeki Bilgin aday gösterildi. İki parti başvuruyu birlikte yaptı. AK Parti bu duruma itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seçim Kurulu, daha önce CHP Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verdi. Karar sonrası CHP, Saruhan'lıda adaysız kaldı.

Etiketler : chp saruhanlı belediye başkan adayı özgür özel seçim
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