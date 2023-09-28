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28 Eylül 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 09:31:00

CHP PM'de 'değişim' kavgası

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Değişim isteyenler PM'de Kılıçdaroğlu'na “Delege listelerini eş dostla doldurdunuz” diyerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da “Değişim derken muhalefeti unuttunuz” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' talebiyle istifasını isteyen parti içi muhalefete açıktan ilk tepkisini Parti Meclisi (PM) toplantısında verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Değişim derken muhalefet yapmayı unuttunuz" dedi. CHP'nin önceki gün yapılan PM toplantısında, değişim isteyen iç muhalefet ile Kılıçdaroğlu taraftarları arasında sert tartışmalar yaşandı. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, bu tartışmalara Kılıçdaroğlu da zaman zaman katılarak, iç muhalefete fırça attı.

DELEGELER EŞ DOST

Toplantıda değişim isteyenler, Ankara başta olmak üzere birçok ilde Genel Merkez'e yakın "eş-dost" isimlerin delege gösterilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler ise "Değişim isteyip duygusal kopuş var diyerek, Kılıçdaroğlu yeniden seçildiğinde onun adına nasıl oy isteyeceksiniz" tepkisini verdi.

KAYBETTİK ARKADAŞLAR

Kılıçdaroğlu, "Seçimi kaybettik arkadaşlar. Niye kaybettiğimizi, niye kazanamadığımızı tartışamadık bile. Seçimden bir gün sonra değişim çağrısı yanlıştı. Seçimin hemen ardından tartışmalar başladı. Değişim derken muhalefeti unuttunuz" dedi.

ÖZEL İSTİFA ETMELİ

Toplantıda CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığı da gündeme geldi. Özgür Özel'in katılmadığı PM'de, Kılıçdaroğlu taraftarları istifa etmesini istedi. Özgür Özel, kurultay tarihinin belli olmasından sonra istifa edip etmemeyi gündemine alacağını açıklamıştı.

KREŞ TÖRENİNDE 'REZİLLİK' ATIŞMASI

CHP'de seçimden sonra başlayan kavga ve bölünme törenlere de yansıdı. Değişim isteyenler ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin karşılıklı hamlelerine bir yenisi eklendi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Törene katılım oldukça azdı. Bu durum İmamoğlu'nu öfkelendirdi.

Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e çıkıştı.

İLÇE BAŞKANINI AZARLADI

İmamoğlu, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek dedi. Avseren, İmamoğlu'na "başkanım..." yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

4 YILDIR BİTMEYEN METRO İNŞAATI

Pendik, Kaynarca ve Fevzi Çakmak'ı Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacak metro hattı, aradan 4 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı.

İstanbul Anadolu yakasında, Kadıköy - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na bağlantı olacak Pendik, Kaynarca, Fevzi Çakmak Metro Hattı projesi hâlâ tamamlanamadı. Proje inşaatının başlamasının üzerinden 4 yıl 6 ay geçmesine rağmen, metro şantiyesinde ne gözle görülebilen bir ilerleme, ne de bitim aşamasında olan bir durak görüldü. Metro projesi, ilk günkü haliyle devam ediyor.

ESNAF ŞİKÂYETÇİ

Bölge esnafı tamamlanamayan hattan şikayetçi oldu. Köksal Sarıkaya, "Bakanlık havalimanına bile metroyu uzattı ama bunlar 200 metre bile ilerlemedi. Çalışmıyorlar. Çalışmayan metro neden bitsin ki, tabii ki bitmez. Toz toprak oluyor gürültü oluyor sürekli" dedi. Restoran işletmecisi Ali Arkan ise "Arzumuz bu inşaatın bir an önce bitmesi. 4 yıl oldu, 3 defa durdu. Bir türlü bitmiyor. Tozu toprağı çekilmiyor. Her gün trafik oluyor. Müşteri de rahatsız oluyor" diye konuştu.

Etiketler : chp ekrem imamoğlu kemal kılıçdaroğlu metro
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