CHP oy için seccade dağıtıyor

CHP, yerel seçim öncesi İstanbul'da yeni stratejiye gitti.

Seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da veren CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmenden oy alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

İmamoğlu, daha önce "Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür" demişti.