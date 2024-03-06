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06 Mart 2024 Çarşamba 09:05:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 09:05:00

CHP oy için seccade dağıtıyor

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Yerel seçimlere kısa süre kalırken, CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmenden oy alabilmek için seccade dağıtmaya başladı.

CHP, yerel seçim öncesi İstanbul'da yeni stratejiye gitti.

Seçim çalışmalarını Eyüpsultan'da veren CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmenden oy alabilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy ilçesinde vatandaşlara seccade dağıtmaya başladı.

İmamoğlu, daha önce "Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür" demişti.

Etiketler : chp seccade seçim
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