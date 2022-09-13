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13 Eylül 2022 Salı 09:21:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 09:21:00

CHP örgütleri HDP'leşiyor... Tekin aday, 5 rakibi var

Kaynak: Akşam

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CHP'den gelen ‘HDP ağzı' açıklamalar sadece ‘dilde birlik' değil, Güneydoğu'daki CHP teşkilatları, HDP'lilerin katılımıyla canlandırılıyor. Hedef yerel seçimde de ‘CHP adayı kazanmış' gibi yapmak. Öte yandan CHP'de ‘iç iktidar' hazırlıkları başladı. Kılıçdaroğlu ‘cumhurbaşkanı seçilse de seçilmese de' gidecek. Gürsel Tekin ‘adayım' dedi. Ama İmamoğlu, Özkan, Cihaner, Salıcı, Özgür Özel de boş durmuyor.

Güneydoğudaki CHP örgütlerinin, HDP'den ayrılanların katılımıyla 'takviye edildiği' duyumlarını bir süredir alıyordum. Son gelişmeler üzerine Diyarbakır'da bazı CHP'lilerle konuştum. HDP'nin uzun süredir toplu olarak CHP teşkilatlarına destek verdiğini, katıldığını, CHP'yi canlandırmaya çalıştıklarını ifade ettiler. HDP'lilerin CHP saflarına geçişlerinde sadece Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin değil, yerel seçim odaklı olduğu da iddia ediliyor. HDP'nin elde ettiği belediyelere kayyum atanmasının önüne geçmek için CHP saflarından geçmeyi hedeflediği ve yerel seçimde CHP'den adaylık hazırlık yapıldığı konuşuluyor.

TEKİN ADAY AMA RAKİBİ ÇOK

CHP Genel Merkezi'nde ise 'iç iktidar' hazırlıkları var.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, 'cumhurbaşkanı seçilse de seçilmese de gidecek' gözüyle bakıldığı için, aday adayları ve yeni parti kadroları hesabı yapılıyor.

Adaylığını açıklayan ilk isim, "HDP'ye bakanlık" çıkışıyla gündem olan eski Genel Sekreter İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin oldu.

CHP'li kaynaklarım, başka adayların da çalışmalara başladığını söyledi. Ekrem İmamoğlu, Tuncay Özkan, İlhan Cihaner, Oğuz Kaan Salıcı, Özgür Özel gibi...

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı olmazsam, Genel Başkan adayıyım" dediği, delegeler üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü konuşuluyor. CHP delegelerinin önemli kısmı İstanbul'dan geliyor.

Ancak İstanbul da ikiye bölünmüş durumda. '10 Aralıkçılar' olarak bilinen Oğuz Kaan Salıcı ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Salıcı'nın genel başkanlığı için hazırlık yapıyor.

Bir başka grup da İzmir Grubu. Tuncay Özkan, bu grubun adayı olmak üzere hazırlık yapıyor.

İzmir de tek parça değil. Sol grubun adayı Cihaner'in destekçileri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal gibi isimler... Bir yanda da Grup Başkanvekili Özgür Özel'i öne çıkaran Veli Ağbaba gibi isimlerin etkili olduğu bir başka grup daha var.

Etiketler : chp hdp pkk
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