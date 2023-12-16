Açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaparak "Bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa ederek Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunmaktadır" dedi.

Böylece Saadet Partisi Meclis'te grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili sayısına yeniden ulaştı.

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sebebiyle Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a inmiş ve Meclis'teki grubu düşmüştü.