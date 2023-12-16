VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bahçeli: Cumhur İttifakı karar verdi, yola koyuldu
Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
Bursa'da fabrika yangını
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı
Kuveyt Emiri hayatını kaybetti
16 Aralık 2023 Cumartesi 11:39:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 11:39:00

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Böylece Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı yeniden 20 oldu.

Açıklamayı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaparak "Bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa ederek Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunmaktadır" dedi.

Böylece Saadet Partisi Meclis'te grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili sayısına yeniden ulaştı.

Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sebebiyle Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a inmiş ve Meclis'teki grubu düşmüştü.

Etiketler : chp ali fazıl kasap saadet partisi
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX