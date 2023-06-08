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08 Haziran 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 07:31:00

CHP medyası Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldu

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28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinin ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'ın göreve başlama töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. 3 Haziran'daki merasimde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. CHP medyası, Külliye'de dua edilmesinden rahatsızlık duyarak, "Laikliğe bir hançer daha saplandı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde dua edilmesi CHP medyasını rahatsız etti. Cumhuriyet gazetesi, duayı "laikliğe hançer" olarak nitelendirdi.

Genel başkan değişikliği kavgalarına tutuşulan CHP'de ve medyasında "laiklik" tartışmaları başladı. CHP destekçisi Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dua edilmesini hazmedemedi.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni düzenlenmiş, 3 Haziran'daki merasimde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etmişti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Başkan Erdoğan'ın göreve başlama merasiminde gayrimüslim katılımcıların dahi el açarak "amin" dediği duayı eleştirdi. Kalkandelen, dua edilmesine tepki göstermeyen CHP yönetimine de çattı.

Kalkandelen, bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Eski hamam eski tas" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet işleri başkanının dualarıyla göreve başlama töreni düzenlerken laikliğe bir hançer daha saplandı. Dünyanın gözleri önünde İsmailağa ve Nurcuların önde gelen isimleri, Erdoğan'ın davetlisi olarak törende yer aldı.

CHP yönetimi tepki gösterdi mi? "Tarikatlar ve cemaatler, 1925'te çıkarılan 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldı; bu yapılan yasayı ihlaldir, anayasaya aykırıdır" dedi mi? Demedi! Kendi milletvekilleri TV'lerde "677 sayılı kanun kadük oldu" dediğinde de susmuştu; susmaya devam ediyor!

Etiketler : Başkan Erdoğan CHP Cumhuriyet gazetesi CHP yönetimi
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