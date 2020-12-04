CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu!

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu!

Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.