VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayram tatilinin ilk 8 gününde acı bilanço! 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi
Sözde düşmanlar ABD ve İran, terör örgütü PKK'da birleşti!
Güneydoğu'nun 3 aylık hububat ihracatı 836,5 milyon dolara ulaştı
İran Meclis Başkanı Kalibaf: İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı
İran'ın İsrail'e saldırısına tepkiler geldi
14 Nisan 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 09:15:00

CHP listesindeki 17 DEM'li İBB'de temsil edilecek

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

İstanbul'da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17'si İBB meclis üyesi olmaya hak kazandı. HDP/DEM, CHP sayesinde ilk kez İBB'de yer aldı.

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili meclis üyesi oldu. CHP listelerinden seçilen 43 DEM/HDP Partili Meclis üyesinden 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edildi. DEM Parti'nin, 3 meclis üyesine ulaştığı takdirde İBB'de grup kuracağı ifade edildi. CHP'li 3 meclis üyesinin DEM'e geçeceği öğrenildi. A Haber'de yer alan ayrıntılara göre DEM; İstanbul'da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

CHP LİSTESİNDEN GİRDİLER

CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt'ta 8, Sancaktepe'de ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile 1'er meclis üyesi çıkardı. PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, İBB Meclis üyesi oldu. "Bu ülke İHA'larla, SİHA'larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil" diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Abdulcebar Barış da, CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi. DEM Parti Tuzla Belediye Başkanı adayı Hasan Özdemir de, İBB'de yerini aldı. İşte CHP listesinden İBB meclis üyesi olan 17 DEM Partili: Osman Yalçın (Esenyurt), Elif Gül (Sancaktepe), Fatma Özel İzol (Şişli), Raşhan Sertkaya Daniş (Ataşehir), Müslüm Kocaoğlu (Ataşehir), Hasan Özdemir (Tuzla), Abdulcebar Barış (Zeytiburnu), Güzin Alpaslan (Fatih), Turabi Şen (Beyoğlu), Bülent Kaygun (Üsküdar), Suat Karaoğlan (Maltepe), Nilüfer Yeşiltepe (Avcılar), İsmail Çarboğa (Sarıyer), Cengiz İnce (Çekmeköy), Servet Güzel (Eyüp), Sinan Kılıç (Kartal), Halis Kökbalık (Şile).

BEŞTAŞ: 'İMAMOĞLU BU OYLAR BENİM DEMESİN!'

DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonrası şunları söylemişti: "Ekrem İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil."

Etiketler : chp dem parti ibb ibb meclis üyesi meral danış beştaş
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX