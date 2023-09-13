CHP kongresindeki gerginlik bu kez vekil bayılttı

CHP kongresindeki gerginlik bu kez vekil bayılttı

Seçim hezimti sonrasında büyük kongre hazırlığında olan CHP'de il ve ilçe kongreleri de olaylı geçiyor.

Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı.

ESKİ İL BAŞKANI İLE MİLLETVEKİLİ TARTIŞTI

CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı.

"Hırsızlar dışarı, ve "Burcu dışarı" sloganlarının atıldığı kongrede gerginliğe dayanamayan Köksal baygınlık geçirdi.

ARAYA GİREN PARTİLİLER KAVGAYI ÖNLEDİ

Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.