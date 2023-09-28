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28 Eylül 2023 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 09:37:00

CHP kongresinde delege skandalı! Akrabalarını doldurdu, yönetimin yarısı istifa etti

Kaynak: Sabah

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Gaziantep'te hafta sonu yapılan CHP İl Kongresi'ndeki genel merkez kurultay delegeliği seçiminde skandal yaşandı. Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Aydın Şahin, kendisiyle birlikte 8 akraba ve arkadaşını kurultay delegesi yazdırınca, 37 gün önce seçilen ilçe yönetiminden 9 kişi istifa etti.

CHP kongrelerinde yaşanan yumruklu ve oraklı kavgalardan sonra bir skandal da Gaziantep'te yaşandı. Şahinbey İlçe Başkanı'nın akraba ve arkadaşını delege yazdırdığı ortaya çıktı.

CHP'nin Afyonkarahisar, İzmir, Konya ve Siirt'teki kongrelerinde yaşanan yumruklu ve oraklı kavgalardan sonra yeni bir skandal da Gaziantep'te yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Şahinbey ilçe yönetiminde yer alan 9 kişi, ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin'in kendisiyle birlikte 8 akraba ve arkadaşının kurultay delegesi yazmasına tepki göstererek istifa etti.

CHP yöneticileri noter kanalıyla partiye gönderdikleri istifalarına gerekçe olarak fikir ayrılığını gösterse de işin aslının hafta sonu yapılan il kongresinde Şahinbey ilçesinden genel merkez delegeliğine seçilen isimlerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

AKRABALARINI DELEGE YAZDIRDI

İddiaya göre, 37 gün önce tek liste girdiği seçimi kazanan Şahinbey ilçe başkanı Mehmet Aydın Şahin'in yönetimi dikkate almayarak, partinin il kongresinde bacanağı Arda Babacan, arkadaşı Hilmi Dal, babasının dayısı Yusuf Kayhan, dayısı Ali Şahin, teyzesinin oğlu Hasan Koca, okul arkadaşı İbrahim Halil Şanlı ve akrabası Hüseyin Yalçın'ı kurultay delegesi yazdırması büyük tepkiye neden oldu.

Olaya tepki gösteren yöneticilerden Umut Ağcabay, Dede Demir, İnan Çolak, Reşat Gökalp, Oktay Kellecioğlu, Okan Karlıdağ, Belgin Göksu, Ozan Güneş ve Zeynel Ata Türk, istifalarını noter kanalı ile partiye gönderdi.

Etiketler : chp delege skandal
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