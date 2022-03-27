'CHP katil' diyen HDP'li danışman

CHP Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanlık İletişim Danışmanı Alican Ayvataş'ın paylaşımları, partinin Cumhuriyet ve kurucu ilkelerinden uzaklaşarak HDP çizgisine çekildiğinin en açık göstergesi oldu. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 12 Mart 2022'de Diyarbakır'da 'Kuzey Kürdistan' adına itiraz etmemesi, 'Kürtçe eğitim, kamu hizmeti, Kürdistan adıyla parti, Şeyh Said mezarının açıklanması' gibi taleplere hak vermesi ve üstüne "Tarihimiz kirli, ABD bile Kızılderililerden özür diledi" demesinin de arka planı aydınlanmış oldu.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÖVGÜ

Ayvataş'ın terör örgütü PKK'yı 'Kürt hareketi', bir başka terör örgütü DHKP-C'yi de 'cephe' diye nitelerken, görev aldığı CHP'ye Dersim, K.Maraş ve Sivas olayları nedeniyle 'katliamcı' dediği; Türkiye'nin PKK ve YPG'ye yönelik yaptığı terörle mücadele operasyonları için de yine 'katliam' ifadelerini kullandığı paylaşımlar sosyal medyada ifşa edildi. Paylaşımlara CHP'liler de tepki gösterdi.

GÖREVDE TERFİ ETTİRİLDİ

CHP'li Ayvataş, paylaşımların 2012'ye ait olduğunu belirterek, "O tarihte çok küçüktüm" diyerek kendini savundu. Ayvataş'ın terörle mücadele operasyonlarına 'katliam' dediği paylaşımlar ise 2015-16'da CHP'de görev aldığı yıllarda yapılmış. Ayvataş'ın CHP'ye katıldıktan sonra 2019'da bir iletişim şirketi kurarak ticarete atıldığı, ardından da 2021'de CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in danışmanlığına getirildiği dikkat çekiyor.

BU DA CHP'Lİ YÖNETİCİNİN TWEETİ

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın ise terör suçundan tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için"Her biji Demirtaş" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Yıldız kendini "Demokrasi için bir fırsat verdik" diyerek savundu.

KILIÇDAROĞLU 'TARİHİMİZ KİRLİ' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mart 2022'deki Diyarbakır ziyaretinde yaptığı basına kapalı toplantılarda, 'Kuzey Kürdistan' adı altında Güneydoğu'da 'Kürtçe eğitim, kamu hizmeti, Kürdistan adıyla parti, Şeyh Said mezarının açıklanması' gibi taleplere hak vermiş, "Tarihimiz kirli. ABD bile Kızılderililerden özür diledi" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, terör örgütü YPG için "Terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum" demiş, "YPG'nin Türkiye'ye saldırmayacağını" savunmuştu. Kılıçdaroğlu, güneydoğuda şehirlere çukurlar kazarak Türkiye'yi Suriyeleştirmeye kalkışan teröristlere de "Barikatları kuran arkadaşlar, lütfen barikatları kaldırın" diye çağrıda bulunmuştu.