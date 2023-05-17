CHP karıştı! Seçim gecesinin perde arkası ortaya çıktı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özlem Gürses, 14 Mayıs gecesi CHP'nin iletişim stratejisinin çöktüğünü söyledi. CHP'nin seçim sonuçlarına ilişkin dört farklı yerden veri akışı aldığını söyleyen Gürses, sonuçların birbirine karıştığını söyledi. İşte detaylar...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, Tele 1'de seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı.
CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını söyleyen Gürses, dört farklı yerden veri akışının birbirine karıştığını söyledi.
Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:
Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ GERGİN VE ŞAŞKINDI
Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü. Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı. Matematik bilen herkes bilir. oy oranının nerden başlattığının gecenin sonunda hiçbir önem arz etmiyor.
O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi
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