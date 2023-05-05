"CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler..." Bahçeli: Bunlara Türkiye emanet edilemez
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, asla güven duyulamaz." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat mitinginde konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Yozgat'ı anlatmak için kelimeler yetersiz, cümleler kifayetsizdir. Çünkü Yozgat bir şuurdur, yalnızca yaşanır. Çünkü Yozgat bir ilim, irfan ve inançtır, sadece idrak edilir
Önce sipariş bir masa kurdular, sonra 6 parti o masaya oturdu. CHP ve PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. CHP ve HDP aynı kanlı masanın paydaşıdır. İYİ Parti ve HDP/PKK bir elmanın iki yarısıdır
Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar, "sabah ilk kalkanı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız" dediler. Siyaseti mal pazarlığına çevirdiler
Acınacak hallerine, gülmeyi yeğlediler. Acizliklerini demokrasi, özgürlük ve adalet kavramlarıyla örtbas etmeyi denediler. 385 günde bir cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler
Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Hep birlikte Yozgat'ız, hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz
Türkiye'yi yıkmak için el birliği yapan zillet ve zulüm cephesini perişan etmek için sıra sizde. Vatan ve bayrağa sahip çıkmak için söz, karar, yetki hepinizde
Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden Kılıçdarıoğlu, aynen çarkıfelek gibidir. Bir terörist alçakça milletimizi tehdit ederek, "Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar" demiştir. Eğer böyle bir niyetleri varsa...
Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim; sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır.
CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, asla güven duyulamaz
Ayrıntılar geliyor...
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