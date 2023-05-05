VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Savunma Bakanı cepheye gönderilecek silahları denetledi
Bakan Kirişci'den deprem bölgesindeki kira artışlarına ilişkin açıklama
DSÖ: Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
"CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler..." Bahçeli: Bunlara Türkiye emanet edilemez
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 küresel acil sağlık durumu olmaktan çıktı
05 Mayıs 2023 Cuma 17:12:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 17:12:00

"CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler..." Bahçeli: Bunlara Türkiye emanet edilemez

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, asla güven duyulamaz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat mitinginde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Yozgat'ı anlatmak için kelimeler yetersiz, cümleler kifayetsizdir. Çünkü Yozgat bir şuurdur, yalnızca yaşanır. Çünkü Yozgat bir ilim, irfan ve inançtır, sadece idrak edilir

Önce sipariş bir masa kurdular, sonra 6 parti o masaya oturdu. CHP ve PKK aynı masadadır. FETÖ masanın gözcüsüdür. CHP ve HDP aynı kanlı masanın paydaşıdır. İYİ Parti ve HDP/PKK bir elmanın iki yarısıdır

Önlerine kim geldiyse olmayan makamları dağıttılar, "sabah ilk kalkanı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız" dediler. Siyaseti mal pazarlığına çevirdiler

Acınacak hallerine, gülmeyi yeğlediler. Acizliklerini demokrasi, özgürlük ve adalet kavramlarıyla örtbas etmeyi denediler. 385 günde bir cumhurbaşkanı adayını zorlukla belirlediler

Cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti hep birlikte ihya ederiz. Hep birlikte Yozgat'ız, hep birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz

Türkiye'yi yıkmak için el birliği yapan zillet ve zulüm cephesini perişan etmek için sıra sizde. Vatan ve bayrağa sahip çıkmak için söz, karar, yetki hepinizde

Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden Kılıçdarıoğlu, aynen çarkıfelek gibidir. Bir terörist alçakça milletimizi tehdit ederek, "Kılıçdaroğlu kazanamazsa iç savaş çıkar" demiştir. Eğer böyle bir niyetleri varsa...

Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim; sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir. HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır.

CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, FETÖ ve marjinal sol partiler aynı bataklıkta birleşmişlerdir. Bunlarla bir gelecek olamaz, bunlara Türkiye emanet edilemez, asla güven duyulamaz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli yozgat miting
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
'Psikoloğa gidiyorum'

'Psikoloğa gidiyorum'
Oğuzhan'ın korosu

Oğuzhan'ın korosu
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
Fotoğraf davası sil baştan

Fotoğraf davası sil baştan
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX