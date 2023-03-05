İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hamlesi sonrası CHP ve İYİ Parti kanadında karşılıklı atışmalar yaşanmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı olmadığını söyleyenler ile 'destek vermek gerekir' diyenler ikiye ayrıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların en dikkat çekeni ise CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun "Bugünün sonu, yarına Allah Kerim..." sözleri oldu.

Başkan Erdoğan'ın güldüğü videoya yer veren Bekaroğlu, parti tabanı tarafından büyük tepki topladı.