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Özcan, meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı
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02 Şubat 2024 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 07:53:00

CHP işi demokrasi! Tanju Özcan, meclis üyesini toplantıdan atmaya çalıştı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Özcan, Belediye Meclis toplantısında, CHP'den Meclis üyesi seçilen fakat geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden Bayrak ile tartıştı.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Belediye Meclis toplantısında, CHP'den Meclis üyesi seçilen fakat geçtiğimiz günlerde partisinden istifa eden İlkay Bayrak ile tartıştı. "Arkadaşın değilim ben senin. Bana Başkan değil, Sayın Başkan diyeceksin" diyerek tartıştığı Bayrak'ın toplantıdan atılması için zabıta ekiplerine talimat veren Özcan, birleşime ara verdi.

MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALDI

Birleşim dönüşünde Bayrak'ın dışarı çıkarılmadığını gören Özcan, "Talimatım yerine gelmedi ve toplantı düzeni sağlanamadı" diyerek Zabıta Müdür Vekilini görevden aldı ve birleşimi kapattı. CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Bayrak, Zafer Partisi'nden Bolu Belediye Başkan adayı olmuştu.

İlkay Bayrak toplantıdan çıkarılmak istendi.

PARTİDEN KOVULMUŞTU

Tanju Özcan, eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilmiş, daha sonra CHP'ye yeniden dönmesine izin verilmişti.

Etiketler : chp tanju özcan ilkay bayrak belediye meclisi
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