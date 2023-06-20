CHP ile ipler resmen kopuyor! ''Akşener kongrede duyuracak''

CHP ile İYİ Parti, seçim sonrası yollarını ayırıyor. İYİ Parti, CHP'nin kendilerine oy kaybettirdiğini belirterek, ittifaktan çekilmeye hazırlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını resmen ilan edecek. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti kulislerindeki son bilgileri aktardı. Saymaz, "İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar." dedi.

İYİ PARTİ KURULTAYA GİDİYOR

İYİ Parti'de seçim yenilgisi sonrası Meral Akşener'e karşı kazan kaldırıldı. İttifakın kendilerine zarar verdiğini ifade eden partililer, Meral Akşener'e sert eleştirilerle yükleniyor. Partide istifa dalgası da sürüyor. Kaotik bir ortamda Kurultaya giden İYİ Parti'den sıcak kulis bilgileri de geliyor.

"MERAL AKŞENER MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILDIKLARINI İLAN EDECEK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kurultayda nasıl bir konuşma yapacağı, nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyordu. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den gelen kulis bilgilerini paylaştı. Saymaz, "İYİ Parti'de bir revizyon olacak. İYİ Parti'de Başkanlık Divanı büyük ölçüde yenilenecek. Koray Aydın gibi okkalı isimler Başkanlık Divanı'ndan ayrılacaklar. Daha çok parlamentoda olacaklar. Meral Akşener kongrede, Millet İttifakı'ndan ayrıldıklarını ilan edecek. O konuşmada seçim süreci ve ittifaka dair sert ve köşeli cümleler kuracak." dedi.

"CHP, HDP'DEN OY ALINCA, "SİZ NE BİÇİM MİLLİYETÇİSİNİZ" DİYE BİZİ CEZALANDIRDILAR"

Saymaz, Meral Akşener'in Kurultayda çizeceği yol haritasına dair de bilgiler paylaştı. Saymaz, "İYİ Parti bundan sonra Milliyetçi Muhafazakar üçüncü bir yol olarak konumlanacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'ndan farklı olarak üçüncü bir seçenek olmak isteyecekler. İYİ Partili yetkililer, 'CHP'nin HDP'den oy desteği alması nedeniyle biz oy kaybettik' diyorlar. Seçmen bizi, 'Ne biçim milliyetçisiniz' diye cezalandırdı diyorlar." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE İKTİDARA GELEMEYİZ, İKTİDAR PERSPEKTİFLERİ YOK"

"CHP'ye yakın bazı medya kuruluşlarında kullanılan üslubun partide büyük rahatsızlık yarattığını ve burada önce Muharrem İnce'ye sonra da Sinan Oğan'a oy kaydığını söylüyorlar." diyen Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP'nin kanıksanmış bir yüzde 25'i var. Onun dönüşmesi mümkün değil. Biz CHP ile bir arada iktidara gelemeyiz. CHP'nin iktidar perspektifi yok. Biz buradan ayrılmalıyız. Milliyetçi Muhafazakar bir yol izlemeliyiz diyorlar. İYİ Parti'de bir kafa karışıklığı var. Bazen Ömer'in yolu bazen Atatürk'ün yolu diyorlar. Şimdi de Türkeş'in yolu diyorlar galiba. Strateji geliştirmelerine ihtiyaç var. İYİ Parti seçmeni laik ve milliyetçi duyarlılığa sahip. İYİ Parti ve CHP tabanında seçmen geçişliliği var.

"ASIL KRİZ ORADA ÇIKACAK"

İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmayı kesin olarak kafaya koyduğunu vurgulayarak, "Ortak iş yapılan yerler var. Asıl kriz orada başlayacak. İYİ Parti hiçbir ortamda CHP ile bir araya gelmeyi istemiyor. Yerel seçim için de söylüyorum. Yerel seçimde bu stratejiyi uygulayacaklar. İYİ Parti ittifaktan tövbekar olmuş gibi görünüyor." dedi.