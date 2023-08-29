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29 Ağustos 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 09:00:00

CHP ile HDP'nin yerel seçim planı deşifre oldu

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CHP ile HDP'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerde de ittifak kuracağı öne sürüldü. Star Gazetesi Yazarı Mehmet Yalçın Yılmaz, iddialara ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. 'CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullanan Yılmaz, 'HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimler CHP listelerinden aday çıkarılabilir.' dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında aldıkları bozgun sonrasında birbirine düşen ortaklar, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde çeşitli pazarlıklara başladı.

"CHP, HDP İLE İLİŞKİSİNDE AÇILIM ARAYIŞINDA"

CHP ile HDP'nin gelecek yıl yapılacak seçimlerde de ittifak kuracağı ve ortak listelerle seçime girebilecekleri iddia edildi. tvnet'te değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, "CHP'nin de HDP ile olan ilişkisinde açılım arayışında olduğunu düşünüyorum." dedi.

'KAYYUM ATANMAMASI İÇİN ADAYLARINI CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME SOKACAKLAR' İDDİASI

Sözlerinin devamında, "HDP, CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanmayacağını düşünüyor. Bu nedenle HDP'li isimler CHP listelerinden aday çıkarılabilir" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belli isimlerin CHP listelerinden aday çıkarılabileceğine dair duyumlar alıyoruz. Meclis üyeleri de belirlenmiş şekilde çıkartılabilir. Şunu düşünüyorlar, 'CHP'li bir belediye başkanına kayyum atanamaz' diyorlar. 'Türkiye'de büyük tepki doğurur' algısıyla hareket ediyorlar.

Şu anda herkes çalışıyor. Bu partiler yerel yönetimlerde var olmak için." şeklinde konuştu.

Etiketler : Terör örgütü PKK HDP CHP
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