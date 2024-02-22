CHP ile HDP/DEM pazarlığı listede

CHP, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı için aday ilan ettiği Ali Gökmen'i HDP/DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geri çekti. Gökmen'in yerine HDP/DEM'in sıcak baktığı isim olan Ahmet Özer aday gösterildi. Özer'in geçmişteki "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" dediği ortaya çıktı. Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP ile DEM Parti'nin yaptığı pazarlığın detayları da beli oldu.

CHP GERİ ADIM ATTI

İlk olarak CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan listeye HDP/DEM Parti tepki gösterdi. Tokatlı olan Ergin'in hemşerilerini listeye yazdığı iddia edildi. HDP/DEM bu listeye karşılık seçilecek yerlerden en az 8 kişi yazdırmak istedi. Bu teklif de CHP tarafından olumsuz karşılandı. Talepleri karşılanmayan DEM, zaten hazırda olan kendi listelerini ilçe seçim kuruluna verdi. HDP/DEM Partili Süleyman Avşar, Esenyurt adayı olarak ortaya çıktı, "Listemizi verdik. Esenyurt'ta seçime giriyoruz" açıklaması yaptı. Bu çıkışın ardından sonra CHP geri adım attı.

7 DEM'Lİ MECLİS'E GİRECEK

CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan listeye son anda müdahale geldi. CHP, HDP/DEM için 40 kişilik meclis üyesi listesinin 17 sırasını ayırdı. DEM Parti için listenin 3, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38 ve 40'ıncı sıraları boş bırakıldı. HDP/DEM tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen listede bulunan isimlerin boş bırakılan yerlere yazıldıktan sonra listenin son şeklini alacağı öğrenildi. 23 Şubat saat 17.00'ye kadar listenin son şeklini alması gerekiyor. Listeye göre HDP/DEM Parti'nin meclise en az 7 üye sokması bekleniyor.

ÖZEL'İ ZİYARET ETMİŞLERDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmişti.

ÖZEL'DEN 'KANDIRILDIK' İTİRAFI: DEM YERELDE BİZE KAYBETTİRMEK İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "HDP önceki seçimde AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçim bize kaybettirmek üzerine stratejileri var" dedi.

Meclis'te gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'ye yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Özgür Özel, kent uzlaşısı kapsamında DEM ile bir protokol yapmadıklarını ancak bir seçim bölgesinde DEM Parti'nin kendi kriterlerine uyan aday olması durumunda onu destekleyebileceğini ifade ettiğini söyledi.

STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Bir önceki yerel seçimle bu seçim arasında fark olduğunu kaydeden Özel, "HDP o zaman bir talebi olmaksızın AK Parti'ye kaybettirmek için her şeyi yapıyordu. Bu seçimde gücünü AK Parti'ye değil biraz da muhalefete göstermek talebinde" dedi. DEM'in AK Parti ile 1 Nisan sonrasına yönelik görüşmeler yapıldığını öne süren Özel, "DEM Parti'nin izlediği stratejide kendi sözcüleri, milletvekillerinden okuduğumuz yalanlanmayan bir şekilde, kayyum atama meselesi başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var, bu çok ortada" diye konuştu.

ŞARTLAR ALEYHİMİZE

İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarıyla tekrar iş birliği yapmaya gayret ettiklerini aktaran Özel, "Ama bunlar çok sınırlı kalabildi. Ben beyaz çiçeği aldım gittim ama eski ortakları ittifak yapmayı razı edemedim. Elimden geleni yaptım. Şartlar çok lehimize değil gibi gözüküyor. Ancak diğer yandan seçmende ve reflekslerinde bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

ALIN SİZE 'SAVAŞ'

Tartışılan Hatay adayı Lütfü Savaş hakkında konuşan Özel, "MYK salonunda 40'a yakın kişiyle toplantı yaptık. Bir kişi de Lütfü Savaş dışında başka seçenek dile getirmedi. Biz de 'alın o zaman' dedik ve müzakereleri bitirdik" dedi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ ADAYLAR YETİŞMEDİ!

CHP, Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seçimlere giremeyecek. Listeleri 8 dakika geç teslim eden CHP yönetimi, elektrik kesintisi nedeniyle geciktiklerini iddia etti.

Saruhanlı'da CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyelerinin aday listelerinin İlçe Seçim Kurulu'na saat 17.08'de teslim edildi. Seçim kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin itirazı üzerine toplandı. CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi. CHP heyeti, sıkıntının ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek, karara itiraz etti. CHP'nin İl Seçim Kurulu'na da itiraz edeceği öğrenildi. CHP'ye destek, Saadet Partisi'nden geldi. Saruhanlı'nın CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin, yerel seçimlere Saadet Partisi logosu ile girmesi kararlaştırıldı. Bu arada Balıkesir'in İvrindi ilçesinde de CHP'nin listeleri seçim kuruluna teslim etmemesi üzerine seçimlere katılamayacağı açıklandı.

BALIKESİR'DE DE KRİZ

İvrindi başkan adayı Ali Kundakçı, listeleri teslim etmeyen ilçe başkanı Ayhan Arslanbey'e tepki gösterdi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, "Her ilçe başkanına yetki vermiştik. Müracaatı yapmayıp, partiden de istifa edip ayrılmış. Bu nedenle İvrindi'de aday gösterememiş oluyoruz" bilgisini verdi.

26 MİLLETVEKİLİ BAŞKANLIK İSTİYOR

Yerel seçimlerde 26 milletvekili belediye başkan adaylığı listesine konuldu. Milletvekilleri arasından aday çıkarmayan tek parti MHP, en çok milletvekilini aday listesine koyan parti ise 7 isimle İYİ Parti oldu. CHP ve Saadet Partisi'nden 5'er, AK Parti'den 4 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak.

ANTALYA'DA LİSTE SKANDALI

Seçim kurullarına başvurunun son gününde CHP'nin Antalya teşkilatındaki aday listelerinde kriz yaşandı. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, CHP Genel Merkezi tarafından onaylanan meclis üyesi aday listesini değiştirdi. Genel Merkez'in listelerinde yer vermediği isimleri, listeye ekleyen ilçe başkanları, İlçe Seçim Kurullarına kendi hazırladıkları listeyi teslim etti. Yaşanan skandalın ardından Hasan Şahin görevden alınırken, Şeref Çimen ise değişiklikten Genel Merkezi bilgilendirdiğini iddia etti. Şahin'in, ilk sıradaki Önder Kurnaz'ın yerine Erkan Çelik'i, 9. sırada yer alan Mustafa Düzenli'nin yerine Murat Öztınar'ı ve 15. sırada Hüseyin Eroğlu'nun yerine Özcan Yılmaz'ı listeye yazdığı öğrenildi.

ADAY GÖSTERİLMEDİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

CHP'de Bakırköy Belediye Meclis Üyeliği için yapılan ön seçimde 835 oy alarak sıralamada 4'üncü olmasına rağmen listede gösterilmeyen Koray Göbel, oturma eylemi başlattı. Göbel, yanlışlık düzeltilene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.