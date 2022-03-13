Gizli ittifak patladı!

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde aday çıkarmadığı bölgelerde CHP'yi desteklemişti. Bunun bir örneği de Bolu'da yaşanmıştı. Bolu'da Tanju Özcan'ın destekleyen HDP, Özcan'la ters düştü. Bolu Belediyesi'nde çalışan Mahire Yentür isimli işçisinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaştığı için görevine son verildiği iddia edildi.

GERGERLİOĞLU PAYLAŞTI

Yaşanan bu olayın ardından HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gergerlioğlu, Tanju Özcan'a yönelik, "Mahire Yentür, bir temizlik işçisi. Kürt vatandaş. Bolu Belediyesi'nden çıkarıldı. Suçu mu? Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmak!!!" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: SÖZDE VEKİL

Tanju Özcan da, Gergerlioğlu'nun bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan Gergerlioğlu'na yüklendi. Özcan, "Kürtler sizin istediğiniz yöne çekebileceğiniz, sürekli ucuz siyasetinize alet edebileceğiniz bir grup değil, bu ülkenin asli unsurudur. Bana iftiralar atan ayrılıkçı, kimlik milliyetçileri, sözde milletvekilleri... Asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Bahsi geçen personel Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaştığı için değil; hizmet kurumunda iş yerine sürekli siyaset yaptığı için işine son verildi..." dedi

HDP İL BAŞKANI AVCI: HAD BİLDİRECEĞİZ

Son açıklama ise HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı'dan geldi. Avcı, Bolu'daki 31 Mart 2019'daki seçim sonucunu paylaşarak, CHP'li başkan Tanju Özcan'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Avcı, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Bolu'da bağrımıza taş basmayacaktık. Bu gereksiz zad'ın geçmişi biliniyordu. Bolu'daki tahmini 4 bin oyu 49 binden silin, seçimi kazanması çok zorlaşacaktı. Biz bağrımıza taş bastık, gereksiz herif taşı kafamıza vuruyor, bize ders olsun. Bu şehirlerde (Balıkesir'de) olduğu gibi had bildirmek elzem oldu. Kendimize canavar yaratmaya hiç gerek yok."