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28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00:00

CHP ile HDP arasında çatlak: Haddinizi bilin!

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Ermeni soykırımı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapan HDP'yi “emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla” suçladığı iddia edildi.

HDP'yi "emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla eleştirdiği iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a HDP'li Ebru Günay'dan tepki geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Öztrak, MYK toplantısında konuya ilişkin, "Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink'in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: 'Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.' Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez." İfadelerini kullandı.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Öztrak'ın bu açıklamasına yanıt veren HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" dedi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın HDP sözcüsü Ebru Günay'ın "had bildirme" çıkışına yanıt verip veremeyeceği merak konusu...

Etiketler : chp hdp Faik Öztrak Ebru Güna
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