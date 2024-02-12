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CHP hakkında önemli iddia: 1 Nisan sabahı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kovacaklar
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12 Şubat 2024 Pazartesi 23:08:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 23:08:00

CHP hakkında önemli iddia: 1 Nisan sabahı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kovacaklar

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CHP'nin içerisinde bulunduğu siyasi kaos hakkında 24 TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, 'Arkasından hançerledikleri adamın (Kemal Kılıçdaorğlu) desteğine şu an ihtiyaç duyuyorlar. CHP büyük bir seçim hezimetine doğru gidiyor. 1 Nisan sabahı CHP'den belki de Özgür Özel'i de Ekrem İmamoğlu'nu da kovacaklar.' iddiasında bulundu.

Genel seçimlerin hemen ardından dağılan 6'lı masa yani sözde 'Millet İttifakı'nın kurucusu CHP'de, genel başkanın değişmesine rağmen tartışmalar bitmiyor. Yerel seçim maratonunda adeta liderlik savaşı veren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, el birliğiyle koltuğundan indirdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteği için tüm fırsatları değerlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu ve Özel'in eski genel başkanları Kılıçdaroğlu'ndan birçok kez randevu talep ettiği duyulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun ise İmamoğlu'nun tüm randevu taleplerine ret, Özel'e ise bir kez onay verdiği gündeme oturmuştu.

"1 NİSAN SABAHI İMAMOĞLU VE ÖZEL'İ KOVACAKLAR!"

CHP'nin bu içerisinde bulunduğu siyasi kaos 24 TV'de İbrahim Güneş'in sunduğu 'Masada ne var?' programında da ele alındı.

Konu hakkında açıklama yapan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, "Arkasından hançerledikleri adamın desteğine şu an ihtiyaç duyuyorlar. Böyle hain bir siyaset yok. Bu adamın izzet-i nefsiyle alay etmek, onu tekrar ayaklar altına alıp ezmek gibi bir şey. CHP büyük bir seçim hezimetine doğru gidiyor. 1 Nisan sabahı CHP'den belki de Özgür Özel'i de Ekrem İmamoğlu'nu da kovacaklar." dedi.

Etiketler : CHP ÖZGÜR ÖZEL Ekrem İmamoğlu
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