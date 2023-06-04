İlk icraatı yalan oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM), seçim sonuçları ve kurultay takvimini görüştü. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurulun, kurultay takvimini belirlemesi kararlaştırıldı. Toplantıda CHP Grup yönetimi de belli oldu. Özgür Özel, Grup Başkanı olurken, Grup Başkanvekilleri ise Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır'dan oluştu.

Gülizar Biçer Karaca ise TBMM Meclis Başkanvekili olarak seçildi. Ancak grup başkanı seçilen Özgür Özel, ilk icraatıyla milletvekillerinin tepkisini aldı. Özel, basına "Grup Başkanlığı seçiminde kullanılan oyların tamamı aday olan arkadaşlarımıza çıktı" açıklaması yaptı.

PM'YE 3 YENİ İSİM

Fakat durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yapılan seçimde 127 milletvekilinden 45'i seçilen listeye hayır oyu verdi. Özel, buna rağmen oy birliği diyerek 45 hayır oyunu yok saydı. Muhalif kalan milletvekilleri bu duruma "ilk icraatı yalan oldu" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve Grup Başkanvekilliğine seçilen Gökhan Günaydın'ın ismi MYK üyeliği için de geçiyordu. TBMM Grup yönetimine seçilen kişiler PM'den istifa etmeleri gerekiyor. Bu durumda yedek üyeler, istifa edenlerin yerine geçecek. Yedek sırasında Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu PM asil üyeliğine gelecek.