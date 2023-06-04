VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk dünyası, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ni yakından takip etti
İlk icraatı yalan oldu
BM, dünyada plastik kirliliğini bitirmek için uluslararası anlaşma hazırlıyor
Başkan Erdoğan'ın yemin töreni Japonya basınında geniş yer buldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanlarından teşekkür mesajı
Mikati, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti
04 Haziran 2023 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 09:21:00

CHP grup başkanının ilk icraatı yalan oldu

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP Parti Meclisi'nde Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, kendisinin grup başkanvekillerinin oyların tamamını aldığını söyledi, ancak 45 milletvekilinin ‘hayır' oyu verdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM), seçim sonuçları ve kurultay takvimini görüştü. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurulun, kurultay takvimini belirlemesi kararlaştırıldı. Toplantıda CHP Grup yönetimi de belli oldu. Özgür Özel, Grup Başkanı olurken, Grup Başkanvekilleri ise Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır'dan oluştu.

Gülizar Biçer Karaca ise TBMM Meclis Başkanvekili olarak seçildi. Ancak grup başkanı seçilen Özgür Özel, ilk icraatıyla milletvekillerinin tepkisini aldı. Özel, basına "Grup Başkanlığı seçiminde kullanılan oyların tamamı aday olan arkadaşlarımıza çıktı" açıklaması yaptı.

PM'YE 3 YENİ İSİM

Fakat durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yapılan seçimde 127 milletvekilinden 45'i seçilen listeye hayır oyu verdi. Özel, buna rağmen oy birliği diyerek 45 hayır oyunu yok saydı. Muhalif kalan milletvekilleri bu duruma "ilk icraatı yalan oldu" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve Grup Başkanvekilliğine seçilen Gökhan Günaydın'ın ismi MYK üyeliği için de geçiyordu. TBMM Grup yönetimine seçilen kişiler PM'den istifa etmeleri gerekiyor. Bu durumda yedek üyeler, istifa edenlerin yerine geçecek. Yedek sırasında Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu PM asil üyeliğine gelecek.

Etiketler : chp parti meclisi özgür özel
Maske'yle şaşırtacak

Maske'yle şaşırtacak
Şefler Kapadokya'da buluştu

Şefler Kapadokya'da buluştu
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Cem'i aşka küstürdüler

Cem'i aşka küstürdüler
Herkes işini yaparsa kopya biter

Herkes işini yaparsa kopya biter
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
Depremzede çocuklara ziyaret

Depremzede çocuklara ziyaret
Instagram'da dolandırılıyordu

Instagram'da dolandırılıyordu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX