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29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:18:00

CHP Genel Merkezi'nde derin sessizlik: Muhabirin dramı: Zaten verecek haber kalmadı

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CHP Genel Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sonrası sessizliğe gömüldü. Yüzlerin düştüğü CHP Genel Merkezi'ndeki gazeteciler, tabloya bakarak kesin sonuçların açıklanmasını bile beklemeden genel merkezi terk etti.

CHP Genel Merkezi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sonrası sessizliğe gömüldü. Sonuçlara göre Erdoğan'ın önde ilerlemesi genel merkezde bulunan gazetecileri de etkiledi. Yüzlerin düştüğü CHP Genel Merkezi'nden gazeteciler bir bir ayrıldı.

"ZATEN VERECEK HABER KALMADI"

CHP Genel Merkezi'ndeki durumu TELE1 Kanalı duyurdu. Başkan Erdoğan'ın önde olmasından rahatsızlık duyanların yüzleri asıldı. Kanala canlı bağlanan TELE1 muhabiri, CHP Genel Merkezi'ndeki durumu "Zaten verecek haber kalmadı" sözleriyle özetledi.

"GAZETECİLER CHP'Yİ BOŞALTMAYA BAŞLADI"

TELE1 muhabiri, yayında gazetecilerin de CHP Genel Merkezi'ni terk ettiğini söyledi. Şu ifadeleri kullandı: CHP Genel Merkezi'nde önünde bir süredir derin bir sessizlik var hiç olmadığı kadar. Yani içeride de yüzlerin asık olduğunu söyleyebilirim. Suratlar düşük, herkes üzgün, derin düşüncelere kaplanmış ama verecek bir haber kalmadı zaten. Sonuçlar nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde sessizlik hakim. Gazeteciler yavaş yavaş CHP Genel Merkezi'ni boşaltmaya başladı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan CHP Genel Merkezi TELE1 muhabiri
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