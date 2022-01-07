CHP'nin 14'üncü katında neler oluyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde kurumların kapısına randevu almadan gitmesi üzerine CHP Genel Merkez binasının 14'üncü katına neden kimsenin çıkamadığı gündem oldu.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Zafer Şahin ile Hulki Cevizoğlu'ndan CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun randevu almadan kurumların kapısına dayanmasını değerlendiren Zafer Şahin, CHP Genel Merkezi'nde insanların randevu verilmediği takdirde içeri girme imkanının olmadığını ziyaretçilerin de sadece görüşeceği kata çıkarıldığını dile getirdi.

Hulki Cevizoğlu ise kendi programı olan Cevizkabuğu'na konuk ettiği Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'ın CHP ile ilgili okuyucudan gelen soruya verdiği cevaba dikkat çekti.

2015-2018 yılları arasında CHP Milletvekili olan ve bir dönem de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Öztürk Yılmaz'ın partide görev yaptığı süre içinde dahi binanın 14. katına çıkamadığını anlatan Cevizoğlu bu katın sırrını sordu.

Zafer Şahin ise o katta "ikametgah adresi ABD'de olan ama Türkiye'de yaşayan"ların bulunduğu danışmanların katı olduğunu söyledi.