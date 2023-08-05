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05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:53:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 15:53:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

Kaynak: AA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, biri basın mensubu 2 kişi yaralandı.

Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a gelen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda, Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Tunceli yol ayırımında yaşanan kazada, 1'i basın mensubu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada, 5 araçta hasar oluştu.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu erzincan konvoy kaza
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