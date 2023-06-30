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30 Haziran 2023 Cuma 07:53:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 07:53:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Koltuk hırsım hiç olmadı, genel başkan değişebilir

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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11 sandıktan mağlup çıkan ve vekil sayısını 146'dan 135'e düşüren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Koltuk hırsım yok, değişim isimle olmamalı” dedi.

CHP Genel Başkanlığı'nı ısrarla bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bunun tam aksini savunarak, "Yaşamımın hiçbir döneminde koltuk hırsım olmadı" dedi. Serbestiyet sitesinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarının kişiler üzerinden sürdürmenin doğru olmadığını belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil her CHP'linin genel başkanlığa aday olabileceğini dile getirerek şöyle konuştu: "Ben CHP Genel Başkanıyım. CHP'nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP'yi güvenli bir limana götürmektir. CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Ekrem (İmamoğlu) Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok."

Etiketler : chp genel başkan kemal kılıçdaroğlu
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