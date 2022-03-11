Hepsini serbest bırakacağız!

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11 Mart 2022 Cuma 12:48:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 13:30:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde Demirtaş'ı da, Kavala'yı da serbest bırakacağız

Kaynak: İHA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyleyerek, "Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları dahilinde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, öğrencilerden gelen 50 soruyu tek tek cevapladı. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş sorusuna, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de, ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız" dedi.

Dün akşamdan beri Diyarbakır'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları dahilinde akşam saatlerinde bir otelde gençlerle basına kapalı bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, gençlerden not aldığı 50 soruyu tek tek cevapladı. 'İktidara geldiğinizde Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacak mısınız' sorusuna, Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın hiçbir suçu olmadığını, hiçbir günahı olmadığını, Demirtaş, Osman Kavala gibi birçok mahkumu serbest bırakacaklarını söyledi.

"DEMİRTAŞ İLE EN FAZLA GÖRÜŞEN MİLLETVEKİLLERİ DE CHP'Lİ VEKİLLERDİR"

2016 yılında bir anayasa değişikliği geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, gazetecileri de ne kadar haksızlığa uğramış onlara göre düşünce mahkumları varsa, tamamını serbest bırakacağız. Selahattin Demirtaş ile en fazla görüşen milletvekilleri de CHP'li vekillerdir. Onu da bilmenizi isterim" dedi.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bir gencin 'PKK terör örgütü müdür?' sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Bizim partimizin düşüncesine göre, PKK bir terör örgütüdür. Sadece bizim partimize göre değil, pek çok ülkede de terör örgütü olarak geçmektedir. Bir arkadaşımız 'bir HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı, neden CHP'li vekiller el kaldırdı' dedi. Bir milletvekilinin elinde uzun namlulu silahlarla fotoğraf çektirmesi doğru değil. Ben de yapsam suçtur. Siz de yapsanız suçtur. Dolayısıyla böyle bir tablo hukukun üstünlüğünün tartışıldığı bir yerde kabul edilemez. Suriye ile ilişkilerimizi kesinlikle düzelteceğiz. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon 300 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Kendi özgür iradeleriyle ülkelerine göndereceğiz. Ülkelerine gidecekler. Bunun alt yapısını oluşturduk. En son Gara operasyonuna karşı çıktık. Ama ülkemize karşı da bir tehdit varsa buna da karşı çıkacağız. Benim de, partimizin de düşüncesi bu" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'DA BİR VEKİLİMİZ BİLE YOK"

12 yıldır Diyarbakır'a gelmediniz sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında birkaç sefer Diyarbakır'a gelmiştim. Ama demek ki o zaman ortam çok müsait değildi. Benim açımdan müsait değildi. Belki Diyarbakırlılar açısından müsait değildi. Bir dönem biz göğsümüze CHP rozetini takıp değil Diyarbakır'a, Sivas'ın bu tarafına bile geçemiyorduk. Son 10 yılda değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Diyarbakır'a gelmedik ve gelmemenin de bedelini ödedik. Bir milletvekilimiz bile yok. Kabahat bizim. Nur arkadaşımız, '6 parti var. HDP'yi neden çağırmadınız?' dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması içinde HDP yoktu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çalışması yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor. 6 partinin genel başkan yardımcıları vardı, HDP yoktu. HDP'nin katkı vermediği, çalışmasında bulunmadığı bir masaya HDP'yi nasıl çağıralım. HDP diyecek ki, ben hiç bakmadım, görmedim. HDP şimdi üçüncü ittifakı kuruyor. Üçüncü ittifakı kurmasını isteriz. İki ayrı toplantı yaptılar. Biz HDP ile bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz. HDP ile de görüşürüz. HDP'nin kapatılmasına, kayyum atanmasına karşıyız. Seçimle gelen seçimle gider dedik."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gençlerin sorularını cevapladıktan sonra otelden ayrılarak başka bir programa geçti.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu CHP HDP SEEHATTİN DEMİRTAŞ
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