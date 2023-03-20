CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti
Kaynak: AA
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan karşıladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüştü.
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