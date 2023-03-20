VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi
"1 ay içerisinde Adıyaman'daki vatandaşlarımızın tamamını konteyner ve prefabriklere almayı planlıyo...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
"AFAD'ın depremlerden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği" iddialarını yalanladı
Yeniden Refah Partisi'nin ittifak kararı... "Seçimlere ittifaklara dahil olmadan gireceğiz"
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
Alem FM & Lig Radyo deprem bölgesindeki çocuklarımızla buluştu
Ramazanda sağlığın korunması için sahura önem vermek gerekiyor
Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor
Suudi Arabistan-İran anlaşması, ABD'nin Körfez bölgesindeki nüfuzuna tehdit mi?
İstanbul Havalimanı geçen ay Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Avrasya Tüneli'nden günlük araç geçişinde yılın en yüksek rakamına ulaşıldı
Ramazan pidesinin 10 liradan satışa sunulacak
Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
DASK'ın hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı
10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi
"Deprem bölgesine 500 çelik konstrüksiyon okul yapılacak"
İstanbul olası Marmara depremine kentsel dönüşümle hazırlanıyor
Adıyaman'da 2 bin 588 prefabrik konut inşa ediliyor
Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ilkleri
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı "Azab" geliyor
Deprem enerji sektöründe 11,2 milyar liralık hasara yol açtı
20 Mart 2023 Pazartesi 11:01:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 11:01:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanları Sancar ve Buldan karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüştü.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu hdp millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX