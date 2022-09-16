"Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarsa masa dağılır"

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16 Eylül 2022 Cuma 11:44:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 11:45:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: ‘Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 6'lı masada karşı çıkılması halinde masanın dağılacağını savundu.

Altılı masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesin olarak CHP'nin adayı olduğunu söyledi.

"CHP'NİN ADAYI KESİN OLARAK KILIÇDAROĞLU"

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin adayı kesin olarak Kılıçdaroğlu ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." dedi.

"ADAY ALTILI MASANIN EN BÜYÜK PARTİSİNDEN OLMALI"

"6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?" sorusuna cevap veren Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmanın masanın dağılması anlamına geleceğini bir kez daha vurgulayan Kuşoğlu, "En büyük partinin isteği olmazsa bozulur." dedi.

"ANKETLER POPÜLARİTEYİ GÖSTERİR SADECE"

Kuşoğlu, Akşener'in anketleri masaya getirmesi halinde ne olacağına dair soruya yönelik de "Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Hande Fırat Akşener Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Bülent Kuşoğlu
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