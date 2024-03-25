CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'den "trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna ilginç cevap
Kaynak: Star.com.tr
CHP'nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin vatandaşın sorduğu, 'Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Çalışmadığım yerden sordunuz.' cevabını vermesi şaşkına çevirdi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala halkın sorunlarında kopuk ve farkındalığı olmayan bazı siyasiler bu kadar da olmaz dedirtti.
İşte buna son örnek CHP'nin Eskişehir adayından geldi..
CHP Eskişehir Belediye başkan adayı Ayşe Ünlüce ile bir vatandaş arasında geçen ilginç o diyalog.
Katıldığı programda soruları cevaplandıran aday Ünlüce "Eskişehir'de trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz, otopark sorununa nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? diye sordu...
CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin vatandaşa verdiği şaka gibi cevap şu oldu: Çalışmadığım yerden sordunuz.
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