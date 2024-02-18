CHP, Esenyurt adayını çekti! Kirli pazarlık DEM lehine bitti

CHP Esenyurt'ta HDP/DEM Parti ile ortak aday çıkarmak için kolları sıvadı. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen'in çekildiğini duyurdu.

TERÖR EYLEMİNE DESTEK

Gökmen'in yerine partinin İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'nın ismi geçtiğini yazan Yarkadaş, HDP/DEM Parti'nin Topkaya'ya sıcak baktığını kaydetti. CHP Esenyurt Belediye Başkanlığı, daha önce HDP/DEM Parti öncülüğünde parti binasında başlatılan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük eylemine verdiği destekle gündeme gelmişti. Teröristbaşı A Öcalan lehine "Biji Serok Apo" sloganları atılan binadaki eyleme CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı destek ziyaretinde bulunmuştu. CHP'li Başkan Hüseyin Ergin'in ziyarette bağlama çaldığı fotoğraflar, partinin sitesinden yayınlaşmıştı. Ergin, "DEM'lenmek iyidir" twitiyle konuşulmuştu.