"TOKİ olmasaydı can kaybı artardı"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, HaberTürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ açısından depremi değerlendiren Gürsel Erol, "2022 yılındaki deprem, Elazığ için şans oldu. 3 bina yıkıldı, 37 can kaybımız oldu" dedi. Erol, "TOKİ Elazığ'a 25 bin konut yaptı. Yapmamış olsaydı daha çok can kaybımız olurdu" açıklamalarında bulundu.

CHP'li Gürsel Erol'un konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bu deprem 11 ilde oldu. Elazığ'ı da etkiledi. Ama 2020 yılındaki deprem Elazığ için müthiş bir şans oldu. 3 bina yıkıldı 37 can kaybı oldu. Ama arkasından TOKİ 25 bin konut yaptı. Eğer TOKİ o 25 bin konutu yapmamış olsaydı, ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar yıkılmamış olsaydı, bugün bizim de daha çok can kaybımız olabilirdi. Ama TOKİ'nin yaptığı konutlarda mühendislik olarak bir başarı var. İşin planlanması, ihale süreçleri, kabulleri bir süreç var."