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22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:11:00

CHP destekçisi Portakal seçmene hakaret etti... Milli iradeye büyük saygısızlık

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14 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve Milli irade tecelli etti. Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk fark attı. Yaşadıkları hüsranın ardından muhalefet cephesinde öfke ve sinir had safhaya ulaştı. Son olarak CHP destekçisi Fatih Portakal yaptığı açıklamalarla seçmene hakaret etti.

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5'te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

MUHALEFET CEPHESİNDE SİNİR VE ÖFKE

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı.

Seçimler önce herkese kalp dağıtan muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.

PORTAKALDAN SEÇMENE HAKARET

CHP destekçisi Fatih Portakal, AK Parti ve Başkan Erdoğan'a oy atan seçmeni hedef alarak, Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın" dedi.

Etiketler : Türkiye CHP destekçisi Fatih Portakal AK Parti ve Başkan Erdoğan
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