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CHP ‘demokrasi' diyor ama afişleri söküyor!
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22 Şubat 2024 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 09:15:00

CHP ‘demokrasi' diyor ama afişleri söküyor!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetimi tarafından billboardlardan afişlerin kaldırılmasına ilişkin, “İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Demokrasiden bahsediyorlar, adalet yürüyüşleri yapıyorlar. Parasını verdiğimiz billboardlarımızı hangi adalete, hukuka göre söküyorsunuz? Zabıtalarınızı gönderip billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden soracağız.” dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. DEM/CHP gizli ittifakına ilişkin Kurum, "İttifaklarını gizlemek için 'kent uzlaşısı' kılıf bulmaya çalışıyorlar. Bu ittifak, Kandil ittifakıdır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem gerçeğine rağmen "650 bin konut yapılmamalı" sözlerini eleştiren Kurum, "Dertleri İstanbul'un geleceği olmadığı için kendisinden farklı bir açıklama da beklemiyoruz" ifadelerini kullandı. Mevcut İBB yönetimi tarafından billboardlardan afişlerin kaldırılmasıyla ilgili de Kurum, "İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Demokrasiden bahsediyorlar, adalet yürüyüşleri yapıyorlar. Parasını verdiğimiz billboardlarımızı hangi adalete, hukuka göre söküyorsunuz? Zabıtalarınızı gönderip billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden soracağız" dedi.

İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin afişleri söktükleri anlar kameralara yansıdı.

ADALETLE YÖNETECEĞİZ

Kurum daha sonra Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılacak olan cemevinin temel atma törenine katıldı. "Bu şehri adaletle yöneteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" diyen Kurum şöyle devam etti: "İstanbul, Kafkasya'dan Balkanlar'a kadar gönül coğrafyamızdan göç etmiş kardeşlerimize yurt olmuş bir şehrimizdir. Bu şehirde hepimiz hemşeriyiz, cem olmayı, birlik olmayı amaçlayan bu gönül mekanının temellerini atarken, şunu da söylemek isterim; 31 Mart'ta farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim. Her mahalleye adaletle hizmet götüreceğiz."

Etiketler : murat kurum istanbul ibb aday afiş billboard
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