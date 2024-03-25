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25 Mart 2024 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 21:07:00

CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den Türk milleti hakkında skandal sözler!

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CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün Türk milletini hedef alan skandal ifadeler kullandı. Akgün, 'Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye, Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz.' sözleri tepki çekti.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldığı bir programda Türk milletine karşı aşağılık sözler sarf etti.

Türk milletini alenen aşağılayan Akgün, "Konuşmaya bile gerek yok. 250 bin sene sonra dahil Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Genetik olarak biz buna müsait değiliz. Çünkü biz çalışarak kazanma en iyisini yapma konusunda, genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. " şeklinde konuştu.

"AŞAĞILIYORUM TABİ Kİ!"

Programda bulunan bir kişinin 'Başkanım söylem Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?' tepkisine Akgün, "Aşağılıyor tabi ki. Yükselmesi için bana örnek vereceksin. Diyeceksin ki; 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar. 12-14 aracı var Amerika'dan Avustralya'ya kadar Kore arabasına binerler. Çünkü teknolojisi yüksek." ifadelerini kullandı.

Akgün'ün bu skandal ifadelerine ise sosyal medyada birçok kişi tarafından tepki gösterildi.

Etiketler : Hasan Akgün Türkiye demokrasi
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