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13 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

CHP adayının yalan rüzgarı

Katıldığı televizyon programında 1.5 saatte 5 yalan söyleyen CHP İBB Başkan Adayı İmamoğlu’nun iddiaları anında çürütüldü. Özür bile dilemeyen CHP adayı seri yalanlarını sürdürdü. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), organize usulsüzlükler ve oy hırsızlığı nedeniyle iptal ettiği 31 Mart Seçimleri’nin yenileneceği 23 Haziran’a sayılı günler kala CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarının ardı arkası kesilmiyor. Projeleriyle değil iddialarla adından söz ettiren CHP İBB Adayı İmamoğlu, yine yalanlarıyla Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Önceki akşam katıldığı bir televizyon programında 1.5 saat yayında kalan İmamoğlu, ayaküstü 5 yalan birden söyledi. Kendi rekorunu kıran CHP adayı, kısa süre içinde yalanlarının çürütülmesine aldırış etmedi. Özür dilemek bir yana, yalanlarını seriye bağladı.

“BANA ÖYLE BİLGİ GELDİ”

AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’la pazar günü açık oturuma katılacak olan İmamoğlu, skandal bir iddiada bulundu. CHP adayı, “Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi” dedi. Bu iddiaya Yıldırım, sosyal medya hesabından anında “Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir” diyerek cevap verdi. Ortak yayının moderatörü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da canlı yayına bağlanarak Yıldırım'ın böyle bir talebi olmadığını söyledi. Hem Yıldırım hem de Küçükkaya tarafından yalanlanınca çark eden CHP adayı, “Bana öyle bilgi geldi” diyerek konuyu geçiştirdi.

TRT GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

İmamoğlu, TRT'yi eleştirerek kendisini VIP skandalı dışında haber yapmadığını iddia etti. Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatarak “Ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor” ifadelerini kullandı. Ancak İmamoğlu'nun öne sürdüğü bu iddianın doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı. TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaşarak yalanını çürüttü.

SİNİRLENDİREN SORU

Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP'yi kullanmaya çalışan İmamoğlu, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ dediniz mi sorusu üzerine gerildi. Görüntülerde açıkça duyulan küfre yönelik soru sorulmasını engellemeye çalışan CHP adayı, özür dilemek yerine yine aynı cümleleri tekrarladı. VIP'te görevli 24 personel, savcıya verdikleri ifadeyle küfrü doğruladığı halde İmamoğlu, “İt demedim, basit dedim” yalanını sürdürdü.

BABASIYLA YARGILANIYOR

Habercilerin, “Önceki müteahhitlik döneminize ilişkin halen ağır cezada devam bir davanız var mı” sorusuna CHP adayı, “Devam eden hiçbir davam yok” dedi. Hakkında herhangi bir dava olmadığını iddia etse de CHP adayı, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan babasıyla birlikte yargılanıyor. İddianamede, İmamoğlu’nun kamuya ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı ileri sürülüyor.

GARSONU HİZMET ETTİ

Programda CHP adayı, “Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli'ye sürdüler” iddiasında bulundu. İmamoğlu’nun hiçbir bilgi ve belge göstermeden ortaya attığı bu yalana İBB Beyaz Masa Twitter’dan cevap verdi. İddianın tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, “18 gün boyunca Beylikdüzü Belediyesi’nde personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir” denildi.

YAZILAN SENARYOYU OYNUYOR

İmamoğlu’nun kısa süre içinde peş peşe söylediği yalanlar büyük tepki topladı. CHP adayının katıldığı program, daha önceki iftiralarını akıllara getirdi. Usulsüz bir şekilde YSK tarafından mazbatası verilen İmamoğlu İBB’de musakka şovu yapmıştı. “Başkana antrikot, personele musakka olmaz” operasyonu herkese aynı yemeğin verildiğinin ortaya çıkmasının ardından çürütülmüştü. Yeniden seçim kararının ardından İBB’den ayrılan CHP adayı, getirdiği Atatürk tablosunu adamlarını gönderip aldırmıştı. Kamera görüntülerine rağmen İmamoğlu, “İBB Atatürk tablosunu kaldırdı” yalanına sarılmıştı. CNN Türk’te katıldığı programda kendisini çeken kameramanların işten atıldığı yalanını ortaya atmıştı. Kanal yönetimi ve kameramanların şirketi, iddiasını hemen yalanlamıştı.

İBB ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına karşı miting düzenledi. Çalışanlar adına açıklama yapan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz, İBB’yi algı operasyonuyla israf kavramına sıkıştırma insafsızlığını gösterenleri kınadı. Kazanasmaz, “İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.

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